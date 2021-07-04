Развитие глобального тренда производства экологичных автомобилей повлияет на стоимость нефти

БАКУ /Trend/ - Принципы устойчивого развития и ответственного потребления в транспортном секторе на фоне глобального тренда на декарбонизацию сформировали ёмкую нишу электро- и водородного транспорта.

Об этом сказал Trend заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, эксперт Центра устойчивого развития МГИМО, кандидат экономических наук Игбал Гулиев.

По его словам, с 2018 года в ЕС действует запрет на дизельные автомобили новейшего поколения в населенных пунктах, что стало поворотным моментом в развитии рынка электрокаров, а также гибридных и водородных двигателей.

"Постепенный рост доли чистых (декарбонизированных) энергоносителей в мировом энергобалансе так или иначе приведёт к снижению доли ископаемого топлива, в том числе и нефти. По оценкам Международного энергетического агентства, в транспортном секторе доля электромобилей в мире в целом возрастёт до семи процентов к 2030 году и до 44 процентов - к 2050 году. Доля водородного транспорта возрастет до одного процента к 2030 году и до 16 процентов - к 2050 году. При этом за период с 2020 до 2050 годов доля нефти в транспортном секторе снизится с 91 процента до 12. Возможно, это достаточно смелый прогноз, но тенденция увеличения доли экологически чистого транспорта явно прослеживается уже в настоящее время", - сказал Гулиев.

Он подчеркнул, что в целом ряде городов Европы въезд в исторический центр разрешен только для автомобилей, способных двигаться на чистой электротяге.

"Так, в экологической зоне Мадрида неограниченное пребывание разрешено только для электромобилей. Машины с гибридными двигателями могут находиться в ней не более двух часов, автомобилям, работающим на бензине, которые выпущены после 2000 года, и автомобилям на дизеле, выпущенным ранее 2006 года, разрешено лишь въехать для парковки на общественной стоянке, а более старым автомобилям с ДВС въезд полностью закрыт. В ряде городов, например, в Милане, въезд в центр для электромобилей бесплатный, в то время как владельцы машин с ДВС вынуждены платить. В странах с достаточно суровым, северным климатом – в Исландии и Норвегии – доля электромобилей постоянно увеличивается. Например, в Норвегии в 2018 году она составляла 31,2 процента, а к 2019 году достигла 42,4 процента. Введение экологических ограничений для въезда в исторический центр города обсуждалось уже и в Москве. По данным исследования Bloomberg New Energy Finance, на электрокары будут приходиться 35 процентов от всех продаж автомобилей. Уже к 2030 году Jaguar и Land Rover планируют довести число электрокаров в своих линейках до ста процентов", - добавил эксперт.

Касательно же динамики мирового потребления нефтепродуктов на транспорте, по словам Гулиева, выводы делать пока рано.

"На текущий момент цены на нефть стабилизировались, и логично предположить, что в обозримом будущем они будут оставаться на среднем уровне (порядка 50-60 долларов за баррель). Тем не менее, согласно прогнозу Wood Mackenzie, уже в 2025 году глобальный спрос на нефтепродукты начнет снижаться из-за роста популярности электромобилей, а к 2040 году доля электромобилей и гибридов на рынке новых машин в мире достигнет 38 процентов. По долгосрочным прогнозам МЭА, к 2030 году цены на нефть снизятся до 35 долларов за баррель, а к 2050 году – до 25 долларов за баррель. Но это пока только прогнозы", - подытожил Игбал Гулиев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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