В Японии планируется учредить Торговый дом Азербайджана - посол

БАКУ /Trend/ - В Японии планируется учредить Торговый дом Азербайджана. Об этом сказал чрезвычайный и полномочный посол Японии в Баку Вада Дзюнити на встрече с советником министра экономики Азербайджана Эмилем Меджидовым и главой Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсифом Абдуллаевым.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на AZPROMO, стороны обсудил вопросы сотрудничества в сферах торговли, транспорта, логистики и по другим направлениям.

Кроме того, Меджидов сообщил об имеющемся у двух стран большом потенциале для расширения сотрудничества в этих сферах.

"В Азербайджане ведется активная работа по развитию ненефтяного сектора, созданию устойчивой бизнес-среды, создаются дополнительные возможности для привлечения инвестиций в ненефтяной сектор, в том числе посредством создания Алятской свободной экономической зоны", - сказал он.

В свою очередь, глава AZPROMO проинформировал о работе, проводимой фондом по поддержке экспорта, о мерах, предпринимаемых для продвижения бренда "Made in Azerbaijan".

Вада Дзюнити на встрече рассказал о направлениях развития экономического партнерства Японии и Азербайдана.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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