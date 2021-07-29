В минсвязи Азербайджана рассмотрят проблемы, связанные с интернетом

БАКУ /Trend/ - Общественный совет при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана рассмотрит проблемы, связанные с интернетом.

Как сообщили в четверг Trend в ведомстве, в сентябре на заседании совета также планируется обсудить вопросы безопасности дорожного движения, проблемы в сфере воздушного и морского транспорта, тему барьеров на пути увеличения азербайджанского экспорта ИТ-продукции.

В сообщении отмечается, что на последнем заседании совета были рассмотрены план его действий, графики предстоящих встреч и работ, утвержден бизнес-план.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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