Названы самые популярные автомобили на рынке Баку
БАКУ /Trend/ - Наиболее популярными на рынке Баку в августе были автомобили европейского и японского производства стоимостью 15-25 тысяч манатов, сообщили в пятницу в Центре социального развития (CESD) в ответ на запрос Trend.
По данным CESD, покупатели интересовались в прошлом месяце в основном подержанными и недорогими моделями Toyota, KİA, Mercedes, Honda и Hyundai.
Кроме того, оставались востребованными авто с двигателями на бензине марки AI-92, а вот на новые машины спрос был низким.
Что касается цен, то в августе они практически не изменились, оставаясь стабильными, чего не скажешь о спросе и покупательной способности, которые находились на низком уровне.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Улучшение платежного баланса положительно влияет на стабильность валютного рынка Азербайджана - инвесткомпания
В Казахстане рассматривается возможность производства отечественных лекарственных средств против COVID-19
Попытки разжечь агрессивные сепаратистские тенденции на наших территориях будут решительно пресечены – МИД Азербайджана
В рамках программы софинансирования зарплаты в Азербайджане 932 лицам выданы направления по подходящей вакансии
Можно ли иностранцам в Азербайджане пользоваться услугами в местах, где требуется наличие COVID-паспорта?
Платформа «шести» с участием стран Южного Кавказа отвечала бы интересам всех ее потенциальных участников – Захарова
В Турции встретили представителей ВВС Азербайджана, отправившихся на учения TurAz Şahini – 2021 (ФОТО)
В Агдаме планируется реализовать проекты на основе «зеленых технологий» – спецпредставитель Президента
Город Агдам будет восстановлен в соответствии с самыми передовыми международными стандартами – спецпредставитель Президента