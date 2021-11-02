Расширены полномочия Азербайджанского инвестиционного холдинга - Указ

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский инвестиционный холдинг наделен полномочием по утверждению стандартов корпоративного управления по управлению государственными предприятиями.

Это предусматривает изменение, внесенное в Устав Азербайджанского инвестиционного холдинга в соответствии с указом, подписанным Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Отметим, что Азербайджанский инвестиционный холдинг - юридическое лицо публичного права, учрежденное в качестве логического продолжения проводимых Президентом Азербайджана структурных реформ для ответа на вызовы, стоящие перед экономикой страны.

Азербайджанский инвестиционный холдинг создан 7 августа 2020 года на основании указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Главная цель создания холдинга – управление государственными компаниями и предприятиями, а также хозяйственными обществами, имеющими государственную долю, на основе единых принципов, усовершенствование их деятельности, в том числе повышение прозрачности и экономической эффективности реализуемых ими инвестиционных программ, конкурентоспособности, улучшение финансового состояния и устойчивости.