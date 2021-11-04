Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ по увеличению суточного объема добычи нефти
БАКУ/Trend/ - На сегодняшнем 22-м заседании министров стран ОПЕК+ была достигнута договоренность о том, что решение об увеличении суточной добычи сырой нефти на 400 тысяч баррелей в месяц с августа по декабрь 2021 года, принятое на июльской встрече министров, останется в силе, передает Trend со ссылкой на сообщение Министерства энергетики Азербайджана.
Согласно «Декларации о сотрудничестве», обязательства Азербайджана по сокращению добычи в декабре составят 64 тысячи баррелей в сутки. То есть, по сравнению с ноябрем, Азербайджан увеличит производство сырой нефти на 7 тысяч баррелей в сутки, сохранив его на уровне 654 тысячи баррелей.
Следующее, 23-е заседание министров стран ОПЕК+ пройдет 2 декабря.
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