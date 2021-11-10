В Азербайджане увеличится уставный капитал Образовательного студенческого кредитного фонда
БАКУ /Trend/ - В 2022 году уставный капитал Образовательного студенческого кредитного фонда при министерстве образования Азербайджана будет увеличен на 22 миллиона манатов, или 27,5% - с 80 миллионов манатов до 102 миллионов манатов.
Об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе обсуждений в среду законопроекта «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год» на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает Trend.
Министр отметил, что повышение будет произведено за счет средств, предусмотренных на эти цели в госбюджете.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)
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