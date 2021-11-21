Wood Mackenzie прогнозирует снижение цены на нефть марки Brent

БАКУ /Trend/ - Цены на нефть марки Brent снизятся с недавнего максимума в 87 долларов до 85 долларов за баррель.

Как передает Trend во вторник со ссылкой на международную консалтинговую компанию Wood Mackenzie, об этом сказала вице-президент отдела Macro Oils в компании Энн-Луиза Хиттл.

По ее словам, процесс снижения цен на нефть марки Brent, возможно, уже начался.

Хиттл отметила, что в первом квартале 2022 года общий мировой спрос на нефть составит, согласно ожиданиям Wood Mackenzie, в среднем 98,9 миллиона баррелей в сутки, что все еще ниже среднего показателя за первый квартал 2019 года (99,7 миллиона баррелей в сутки).

Что касается предложения, то добыча сырой нефти ОПЕК уже резко увеличилась в 2021 году, в среднем со 25 миллионов баррелей в сутки в первом квартале 2021 года до 27 миллионов баррелей в сутки в третьем квартале, добавила вице-президент отдела Macro Oils.

(Автор: Хаган Исаев)