Азербайджан и Корея обсудили сотрудничество в энергосекторе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Одна из основных целей - увеличение в Азербайджане мощности возобновляемых источников энергии с 17 процентов до 30 процентов к 2030 году.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, об этом сказал министр энергетики Парвиз Шахбазов в ходе встречи в Баку с делегацией во главе с председателем Комитета по северному экономическому сотрудничеству при Президенте Республики Корея Чжон Су Паком.

Говоря о нынешнем уровне экономических и торговых отношений между двумя странами, включая сотрудничество в области энергетики, Шахбазов сказал, что этот визит будет способствовать реализации потенциальных возможностей в энергетическом секторе.

Министр проинформировал о развитии нефтегазовой отрасли в Азербайджане, инфраструктурных проектах регионального и мирового значения в этой сфере, а также поставках нефтепродуктов и сжиженного природного газа в Республику Корея. Он отметил особое внимание, уделяемое в стране развитию возобновляемой энергетики.

"В качестве одного из национальных приоритетов социально-экономического развития определены важные стратегические задачи по превращению Азербайджана в страну «зеленого роста» и достижению чистой окружающей среды, а также создание «зоны зеленой энергии» на освобожденных территориях", - сказал Шахбазов.

Министр добавил, что шаги, предпринятые в этом направлении, окажут серьезную поддержку целям, определенным в области возобновляемых источников энергии. Он подчеркнул, что освобожденные территории станут уникальной зоной в мире с максимальным использованием возобновляемых источников энергии для удовлетворения потребностей в энергии.

На встрече была представлена ​​информация о высоком потенциале ветроэнергетики в Каспийском море, перспективах производства и экспорта зеленого водорода за счет этого потенциала, были отмечены возможности сотрудничества в этой области. Также была представлена работа, проделанная в области укрепления правовой базы в энергетическом секторе.

В свою очередь председатель Комитета по северному экономическому сотрудничеству Чжон Су Пак рассказал о новой северной политике Республики Корея, отметив, что, несмотря на географическую удаленность Азербайджана от 14 стран, на которые распространяется эта политика, между двумя странами существуют тесные связи.

Он рассказал также об энергетической политике Кореи, использовании возобновляемых источников энергии и работе, проделанной для защиты окружающей среды.

Отметив, что в Республике Корея работают известные компании в области «зеленой энергетики», в том числе водородной энергетики, Чжон Су Пак отметил, что цели Азербайджана в этом направлении создают потенциал для сотрудничества с корейскими компаниями.

Кроме того, в ходе встречи была отмечена важность информационного мероприятия о соответствующих инвестиционных возможностях в Азербайджане для корейских компаний, работающих в сфере «зеленой энергетики».

Стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в различных сферах энергетики.

(Автор: Хаган Исаев)