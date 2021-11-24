Компания bp использует максимум ресурсов для обеспечения экономической эффективности проектов на Каспии

Экономика 24 ноября 2021 15:08 (UTC+04:00)
Компания bp использует максимум ресурсов для обеспечения экономической эффективности проектов на Каспии
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Day.Az Milli.Az Azernews.Az
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