Holcim и Bloomberg Медиа совместно изучают систему циркулярных городов с помощью созданного барометра

БАКУ /Trend/ - В рамках мероприятия Bloomberg The Year Ahead компании Holcim и Bloomberg Media анонсировали первый «Барометр циркулярных городов» — новый совместный проект, который исследует циркулярные города. Мировая экономика выросла до беспрецедентных 94 триллионов долларов США, и к 2040 году она будет потреблять ресурсы 2,3 планеты. Чтобы этот рост работал на людей и планету, циркулярность является ключом к переходу нашей экономики от линейной «бери-делай-отходы» к циркулярной «сокращение-повторное использование-переработка». Города находятся в авангарде этого сдвига, чему способствует их рост населения и экономический рост. Чтобы лучше понять структуру циркулярных городов, как катализаторов устойчивого роста, Holcim сотрудничает с Bloomberg Media для разработки первого в мире «Барометра циркулярных городов», чтобы выявлять и отмечать лучшие практики по всему миру. Первые выводы Барометра будут представлены на саммите Bloomberg Green Summit в апреле 2022 года.

Ян Йениш, генеральный директор Holcim отметил: «Цикличность - это возможность нашего времени. Он открывает доступ к экономическому росту таким образом, чтобы он был благоприятен для климата, природы и общества. Мое видение строительства состоит в том, чтобы в каждом новом здании строить больше нового из старого с использованием переработанных материалов. Срараясь лучше понять, как расширить возможности городов чтобы они стали циркулярными мы будет сотрудничать с Bloomberg в запуске первого «Барометра круговых городов».

Лорен Киль, генеральный менеджер Bloomberg Green в Bloomberg Media сказал: «Мы рады сотрудничеству с Holcim, чтобы исследовать, что делает города замкнутыми — от ключевых рычагов, обеспечивающих прогресс, до пробелов, которые необходимо устранить. Лучше понимая суть этой важной работы, мы можем сделать жизнь более цикличной и процветающей».

Циркулярность укрепляет экономику стран таким образом, что в итоге будет хорошо и для людей и для планеты. Он является социально инклюзивным, поскольку создает новые рабочие места в сфере переработки, ремонта и сдачи в аренду. Например, по оценкам, каждые 10 000 тонн перерабатываемых отходов создают более 100 новых рабочих мест. Циркуляция безопасна для климата, поскольку переработка 80% материалов сократит выбросы CO2 из нашей атмосферы к 2040 году не менее чем на 50 миллиардов тонн. Она также положительна для природы, поскольку замена первичных материалов переработанными сохраняет биоразнообразие.

Города находятся на переднем крае перехода от линейной экономики к экономике замкнутого цикла, потому что они растут. Мы ожидаем, что к 2050 году 70% населения мира будет проживать в городах, а это еще 2,5 миллиарда человек. Единственный способ, которым города могут расти, оставаясь в границах нашей планеты, — это становиться более циркулярными. У городов есть критическая масса, чтобы иметь широкий доступ к переработанным материалам.

Строительный сектор должен сыграть ключевую роль в переходе к экономике замкнутого цикла. Holcim лидирует, переработав более 50 миллионов тонн материалов в своем бизнесе в этом году и стремясь удвоить этот показатель до 100 миллионов тонн к 2030 году в рамках своей дорожной карты нулевого уровня выбросов. Holcim фокусируется на трех ключевых рычагах:

· Переработка материалов с упором на добычу полезных ископаемых в городах для строительства новых зданий из переработанных материалов. В рамках своей линейки ECOPlanet компания Holcim выпустила первый в мире цемент, содержащий 20% переработанных строительных отходов и отходов сноса.

· Сокращение использования строительных материалов и занимаемой площади за счет расширения возможностей интеллектуального проектирования, развертывания технологий от 3D-печати до DYNAMax, бетона с максимальными характеристиками, позволяющего строить больше с меньшими затратами.

· Ремонт и реконструкция зданий, чтобы продлить их срок службы, постоянно расширяя спектр интеллектуальных и энергоэффективных решений, от кровли до систем изоляции.