ВБ проведет в Баку семинар - региональный менеджер
БАКУ /Trend/ - В мае 2021 года Всемирный банк (ВБ) проведет в Баку семинар по изучению потенциала искусственного интеллекта (ИИ) для налогового администрирования.
Об этом сказала в пятницу региональный менеджер ВБ по Азербайджану Сара Майкл на конференции на тему "Налоговые реформы для инклюзивного и устойчивого развития: на пути к добровольным действиям с помощью цифровой трансформации", сообщает Trend.
По ее словам, эксперты ВБ в области ИИ расскажут о глобальных новшествах в налоговых системах.
"Мы хотим организовать семинар по налогообложению и высоким технологиям. Они важны для наших клиентов, и эти мероприятия будут эффективны для ведения бизнеса", - сказала Майкл.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
ВТБ (Азербайджан) рекомендует клиентам временно воздержаться от проведения операций в долларах США и евро
Необходимо работать во имя мира и спокойствия, чтобы избежать в будущем таких трагедий, как Ходжалинская - британский посол
В столице Азербайджана стартовал заключительный день соревнований 27-го Первенства страны и Чемпионата Баку по акробатической гимнастике (ФОТО)
44-дневная Отечественная война и трехсторонние заявления создали новые возможности в регионе– Джейхун Байрамов
Продовольственный рынок Грузии станет более конкурентоспособным благодаря международной поддержке (Эксклюзив)
Следующие четыре года станут новым этапом стратегического развития экономики Азербайджана - Микаил Джаббаров
Основным приоритетом стратегии развития Азербайджана является конкурентоспособная экономика - Шахмар Мовсумов
Помощник Президента Азербайджана поделился публикацией в связи с обнаруженным в Ходжавенде массовым захоронением (ФОТО)
Представители зарубежных и местных СМИ находятся на месте массового захоронения в Ходжавендском районе (ФОТО)