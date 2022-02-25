ВБ проведет в Баку семинар - региональный менеджер

БАКУ /Trend/ - В мае 2021 года Всемирный банк (ВБ) проведет в Баку семинар по изучению потенциала искусственного интеллекта (ИИ) для налогового администрирования.

Об этом сказала в пятницу региональный менеджер ВБ по Азербайджану Сара Майкл на конференции на тему "Налоговые реформы для инклюзивного и устойчивого развития: на пути к добровольным действиям с помощью цифровой трансформации", сообщает Trend.

По ее словам, эксперты ВБ в области ИИ расскажут о глобальных новшествах в налоговых системах.

"Мы хотим организовать семинар по налогообложению и высоким технологиям. Они важны для наших клиентов, и эти мероприятия будут эффективны для ведения бизнеса", - сказала Майкл.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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