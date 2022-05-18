В Азербайджане обнародован объем выданных по гослинии ипотечных кредитов

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день Ипотечно-кредитный гарантийный фонд (ИКГФ) Азербайджана выдал 39 001 заемщику кредиты на сумму свыше 2,17 миллиарда манатов.

Об этом сообщили Trend в ИКГФ.

По данным фонда, в указанный период были реализованы 1 575 квартир путем сдачи в аренду.

Сумма предоставленных фондом гарантий и субсидий по бизнес-проектам составила 299,66 миллиона манатов.

Отметим, что Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд был создан в 2017 году указом Президента Азербайджана путем реорганизации и слияния ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд» и ОАО «Кредитно-гарантийный фонд Азербайджана».

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)