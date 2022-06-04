TotalEnergies стремится к обеспечению освобожденных земель Азербайджана "зеленой" энергией - управляющий директор

ШУША /Trend/ - TotalEnergies стремится к обеспечению освобожденных земель Азербайджана "зеленой" энергией.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом сказал в субботу управляющий директор и председатель TotalEnergies Регис Агут в ходе специальной сессии «Путь к нулевому выбросу: Развитие потенциала «зеленой» энергии освобожденных территорий» в Шуше в рамках Бакинской энергетической недели.

“TotalEnergies как международная компания хотела бы обеспечить Азербайджан надежной, доступной и, самое главное, экологически чистой энергией. Мы усердно работаем с министерством энергетики над потенциальными проектами в области возобновляемых источников энергии, чтобы обеспечить "зеленым" электричеством новые строения в городе Шуша и других городах на освобожденных землях. Это также прекрасная возможность для таких компаний, как наша, продемонстрировать наш потенциал”, - сказал он.

Регис Агут подчеркнул, что хотя нефтегазовые проекты и остаются основой бизнеса TotalEnergies, компания упорно работает над созданием базы на основе возобновляемых источников энергии и систем их хранения.

По его словам, амбициозная "дорожная карта" Азербайджана предусматривает наращивание потенциала возобновляемых источников энергии. Азербайджан, несомненно, имеет потенциал экспорта "зеленой" энергии и в другие страны.