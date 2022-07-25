Товарооборот Азербайджана со странами СНГ вырос за год почти на треть

БАКУ /Trend/ - Товарооборот Азербайджана со странами СНГ в январе – июне 2022 года превысил 2,728 миллиарда долларов, а его удельный вес в общем азербайджанском внешнеторговом обороте составил 34,04 процента, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.
Сравнительная таблица товарооборота Азербайджана со странами СНГ
|
Январь-июнь 2022 года
|
Январь-июнь 2022 года
|
Страна
|
Экспорт (тыс., $)
|
Удельный вес (%)
|
Страна
|
Импорт (тыс., $)
|
Удельный вес (%)
|
Беларусь
|
75 805,03
|
0,41
|
Беларусь
|
64 253,78
|
1,01
|
Казахстан
|
23 224,37
|
0,13
|
Казахстан
|
303 449,38
|
4,77
|
Кыргызстан
|
945,61
|
0,01
|
Кыргызстан
|
3 283,25
|
0,05
|
Молдова
|
10 741,70
|
0,06
|
Молдова
|
2 018,88
|
0,03
|
Узбекистан
|
22 221,19
|
0,12
|
Узбекистан
|
65 257,21
|
1,03
|
Россия
|
390 187,41
|
2,11
|
Россия
|
1 182 081,78
|
18,6
|
Таджикистан
|
2 558,63
|
0,01
|
Таджикистан
|
28,6
|
0,00
|
Туркменистан
|
10 828,83
|
0,06
|
Туркменистан
|
115 082,83
|
1,81
|
Украина
|
324 451,92
|
1,76
|
Украина
|
131 991,89
|
2,08
|
Всего
|
860 964,68
|
4,66
|
Всего
|
1 867 447,60
|
29,38
В январе - июне 2022 года товарооборот Азербайджана со странами СНГ вырос на 29,78 процента, или 626,004 миллиона долларов в годовом исчислении. Удельный вес этих государств в общем объеме импортно - экспортных операций Азербайджана вырос за год на 2,56 процента - до 34,04 процента.
Напомним, что внешнеторговый оборот Азербайджана в январе - июне 2022 года в целом вырос на 74,87 процента, или 10,633 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 14,202 миллиарда до 24,836 миллиарда долларов
В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 18,479 миллиарда долларов, что на 9,688 миллиарда долларов (109,73 процента) превышает показатель января - июня 2021 года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 74,4 процента против 62,04 процента годом ранее.
Импорт Азербайджана в отчетный период вырос в годовом исчислении на 965,809 миллиона долларов, или 17,91 процента - с 5,391 миллиарда до 6,356 миллиарда долларов. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 25,59 процента против 37,96 процента годом ранее.