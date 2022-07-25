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Товарооборот Азербайджана со странами СНГ вырос за год почти на треть

Экономика Материалы 25 июля 2022 09:44
Товарооборот Азербайджана со странами СНГ вырос за год почти на треть

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Товарооборот Азербайджана со странами СНГ в январе – июне 2022 года превысил 2,728 миллиарда долларов, а его удельный вес в общем азербайджанском внешнеторговом обороте составил 34,04 процента, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

Сравнительная таблица товарооборота Азербайджана со странами СНГ

Январь-июнь 2022 года

Январь-июнь 2022 года

Страна

Экспорт (тыс., $)

Удельный вес (%)

Страна

Импорт (тыс., $)

Удельный вес (%)

Беларусь

75 805,03

0,41

Беларусь

64 253,78

1,01

Казахстан

23 224,37

0,13

Казахстан

303 449,38

4,77

Кыргызстан

945,61

0,01

Кыргызстан

3 283,25

0,05

Молдова

10 741,70

0,06

Молдова

2 018,88

0,03

Узбекистан

22 221,19

0,12

Узбекистан

65 257,21

1,03

Россия

390 187,41

2,11

Россия

1 182 081,78

18,6

Таджикистан

2 558,63

0,01

Таджикистан

28,6

0,00

Туркменистан

10 828,83

0,06

Туркменистан

115 082,83

1,81

Украина

324 451,92

1,76

Украина

131 991,89

2,08

Всего

860 964,68

4,66

Всего

1 867 447,60

29,38

В январе - июне 2022 года товарооборот Азербайджана со странами СНГ вырос на 29,78 процента, или 626,004 миллиона долларов в годовом исчислении. Удельный вес этих государств в общем объеме импортно - экспортных операций Азербайджана вырос за год на 2,56 процента - до 34,04 процента.

Напомним, что внешнеторговый оборот Азербайджана в январе - июне 2022 года в целом вырос на 74,87 процента, или 10,633 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 14,202 миллиарда до 24,836 миллиарда долларов

В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 18,479 миллиарда долларов, что на 9,688 миллиарда долларов (109,73 процента) превышает показатель января - июня 2021 года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 74,4 процента против 62,04 процента годом ранее.

Импорт Азербайджана в отчетный период вырос в годовом исчислении на 965,809 миллиона долларов, или 17,91 процента - с 5,391 миллиарда до 6,356 миллиарда долларов. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 25,59 процента против 37,96 процента годом ранее.

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