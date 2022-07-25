Товарооборот Азербайджана со странами СНГ вырос за год почти на треть

БАКУ /Trend/ - Товарооборот Азербайджана со странами СНГ в январе – июне 2022 года превысил 2,728 миллиарда долларов, а его удельный вес в общем азербайджанском внешнеторговом обороте составил 34,04 процента, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

Сравнительная таблица товарооборота Азербайджана со странами СНГ

Январь-июнь 2022 года Январь-июнь 2022 года Страна Экспорт (тыс., $) Удельный вес (%) Страна Импорт (тыс., $) Удельный вес (%) Беларусь 75 805,03 0,41 Беларусь 64 253,78 1,01 Казахстан 23 224,37 0,13 Казахстан 303 449,38 4,77 Кыргызстан 945,61 0,01 Кыргызстан 3 283,25 0,05 Молдова 10 741,70 0,06 Молдова 2 018,88 0,03 Узбекистан 22 221,19 0,12 Узбекистан 65 257,21 1,03 Россия 390 187,41 2,11 Россия 1 182 081,78 18,6 Таджикистан 2 558,63 0,01 Таджикистан 28,6 0,00 Туркменистан 10 828,83 0,06 Туркменистан 115 082,83 1,81 Украина 324 451,92 1,76 Украина 131 991,89 2,08 Всего 860 964,68 4,66 Всего 1 867 447,60 29,38

В январе - июне 2022 года товарооборот Азербайджана со странами СНГ вырос на 29,78 процента, или 626,004 миллиона долларов в годовом исчислении. Удельный вес этих государств в общем объеме импортно - экспортных операций Азербайджана вырос за год на 2,56 процента - до 34,04 процента.

Напомним, что внешнеторговый оборот Азербайджана в январе - июне 2022 года в целом вырос на 74,87 процента, или 10,633 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 14,202 миллиарда до 24,836 миллиарда долларов

В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 18,479 миллиарда долларов, что на 9,688 миллиарда долларов (109,73 процента) превышает показатель января - июня 2021 года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 74,4 процента против 62,04 процента годом ранее.

Импорт Азербайджана в отчетный период вырос в годовом исчислении на 965,809 миллиона долларов, или 17,91 процента - с 5,391 миллиарда до 6,356 миллиарда долларов. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 25,59 процента против 37,96 процента годом ранее.