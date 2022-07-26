Госфонд соцзащиты Азербайджана обнародовал рост доходов за год

БАКУ /Trend/ - По итогам первого полугодия 2022 года доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выросли на 7,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили Trend в ГФСЗ, динамика сокращения нелегальной занятости в результате реализации системных социально-экономических реформ, последовательный рост возможностей для трудоустройства и заработной платы позволили обеспечить непрерывный рост поступлений от социального страхования.

В результате поступлений по социальному страхованию за последние шесть месяцев доходы ГФСЗ выросли на 21 процент, говорится в сообщении.

Устойчивый рост этих поступлений, оптимизация деятельности фонда и обеспечение прозрачности позволили сократить сумму трансферта из госбюджета в ГФСЗ в январе - июне 2022 года на 8,55 процента.

В сообщении отмечается, что несмотря на устойчивый рост социальных выплат за последние четыре года, доля трансферта из госбюджета в бюджет ГФСЗ впервые в истории фонда сократилась на 17,6 процента с 38 процентов четыре года назад - до 20,42 процента.

Это также свидетельствует о том, что был достигнут значительный прогресс в укреплении финансовой независимости и устойчивости ГФСЗ, говорится в сообщении фонда.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)