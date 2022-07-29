В Азербайджане растет суммарная мощность солнечной энергетики - IRENA

БАКУ /Trend/ - Суммарная мощность солнечной энергетики в Азербайджане в 2021 году составила 40 МВт.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

По данным агентства, этот показатель вырос на 14,2 процента по сравнению с 2020 годом (35 МВт) и на 21,2 процента - в сравнении с 2019 годом (33 МВт).

При этом производство электроэнергии из энергии солнца в Азербайджане в 2020 году сократилось на 6,8 процента в годовом исчислении (44 ГВт-ч в 2019 году) - до 47 ГВт-ч, говорится в отчете.

Суммарная мощность возобновляемых источников энергии в Азербайджане в 2021 году составила 1 305 МВт.

По данным агентства, этот показатель вырос на 0,6 процента по сравнению с 2020 годом (1 296 МВт) и на 1,2 процента - в сравнении с показателем 2019 года (1 289 МВт).

При этом производство электроэнергии из ВИЭ в Азербайджане в 2020 году сократилось на 26 процентов в годовом исчислении (1 910 ГВт-ч в 2019 году) - до 1 413 ГВт-ч.

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