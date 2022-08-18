В Азербайджане обнародованы итоги мониторинга в сфере забоя скота и продажи мяса

БАКУ /Trend/ - В рамках контрольных мероприятий Агентство пищевой безопасности Азербайджана совместно с сотрудниками министерства внутренних дел и местных органов исполнительной власти 8-12 августа осуществило мониторинг 58 пунктов забоя скота и продажи мяса.
Как сообщили Trend в четверг в агентстве, в ходе мониторинга были выявлены случаи забоя скота и продажи мяса в условиях, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям, вне специально отведенных для торговли мест, а также продажи мяса без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. В отношении 13 пунктов забоя скота и продажи мяса были приняты административные меры, 36 владельцев объектов, допустивших недочеты, были предупреждены.
Пункты забоя скота и продажи мяса, в отношении которых были приняты административные меры:
|
Субъект предпринимательства
|
Адрес
|
Сфера деятельности
|
Выявленные недостатки
|
Принятые меры
|
1
|
Гейдаров Фахраддин Негдали оглу
|
улица Ильгара Мамедова, поселок Бюльбюля, Сураханский район, города Баку
|
пункт по продаже мяса
|
забой скота и продажа мяса в местах, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям и вне специально отведенных для торговли мест
|
административный штраф
|
2
|
Алиев Рауф Сарвар оглу
|
улица Нариманова, 7, поселок Бюльбюля, Сураханский район, города Баку
|
пункт по забою скота и продаже мяса
|
забой скота и продажа мяса в местах, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям и вне специально отведенных для торговли мест
|
административный штраф
|
3
|
Мансимов Гасанага Зумруд оглу
|
улица Саттара Бахлулзаде, 71, поселок Бюльбюля, Сураханский район, города Баку
|
пункт по забою скота и продаже мяса
|
забой скота и продажа мяса в местах, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям и вне специально отведенных для торговли мест
|
административный штраф
|
4
|
Джафаров Сехавет Абульфат оглу
|
Раманинская дорога, поселок Бюльбюля, Сураханский район, города Баку
|
пункт по забою скота и продаже мяса
|
забой скота и продажа мяса в местах, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям и вне специально отведенных для торговли мест
|
административный штраф
|
5
|
Велиев Мехман
|
в окрестностях школы №316, поселок Бюльбюля, Сураханский район, города Баку
|
пункт по забою скота и продаже мяса
|
забой скота и продажа мяса в местах, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям и вне специально отведенных для торговли мест
|
административный штраф
|
6
|
Велиев Мехман
|
улица Самира Алиева, поселок Бюльбюля, Сураханский район, города Баку
|
пункт по забою скота и продаже мяса
|
забой скота и продажа мяса в местах, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям и вне специально отведенных для торговли мест
|
административный штраф
|
7
|
Абдиев Талех Мамед оглу
|
Территория ОАО "Шеки базар"
|
пункт по продаже мяса
|
забой скота и продажа мяса без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы
|
административный штраф
|
8
|
Исрафилов Агамалы Раджаб оглу
|
Территория ОАО "Шеки базар"
|
пункт по продаже мяса
|
забой скота и продажа мяса без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы
|
административный штраф
|
9
|
Алханов Вусал Рахим оглу
|
Территория ОАО "Шеки базар"
|
пункт по продаже мяса
|
забой скота и продажа мяса без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы
|
административный штраф
|
10
|
Абдуллаев Искендер Гусейн оглу
|
Территория ОАО "Шеки базар"
|
пункт по продаже мяса
|
забой скота и продажа мяса без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы
|
административный штраф
|
11
|
Гургунаев Ахмед Рамазан оглу
|
село Даначи Загатальского района
|
пункт по продаже мяса
|
забой скота и продажа мяса без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы
|
административный штраф
|
12
|
Ибадов Мобил Илдырым оглу
|
проспект Г. Алиева,
Агджабеди
|
пункт по забою скота и продаже мяса
|
забой скота и продажа мяса в местах, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям и вне специально отведенных для торговли мест
|
административный штраф
|
13
|
Баратлы Эльшан Ровшан оглу
|
проспект Г. Алиева,
Агджабеди
|
пункт по забою скота и продаже мяса
|
забой скота и продажа мяса в местах, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям и вне специально отведенных для торговли мест
|
административный штраф
Aгентство вновь призывает лиц, занимающихся забоем скота, соблюдать требования законодательства.
(Перевод: Нубар Кулузаде)