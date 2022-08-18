В Азербайджане обнародованы итоги мониторинга в сфере забоя скота и продажи мяса

БАКУ /Trend/ - В рамках контрольных мероприятий Агентство пищевой безопасности Азербайджана совместно с сотрудниками министерства внутренних дел и местных органов исполнительной власти 8-12 августа осуществило мониторинг 58 пунктов забоя скота и продажи мяса.

Как сообщили Trend в четверг в агентстве, в ходе мониторинга были выявлены случаи забоя скота и продажи мяса в условиях, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям, вне специально отведенных для торговли мест, а также продажи мяса без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. В отношении 13 пунктов забоя скота и продажи мяса были приняты административные меры, 36 владельцев объектов, допустивших недочеты, были предупреждены.

Пункты забоя скота и продажи мяса, в отношении которых были приняты административные меры:

Субъект предпринимательства Адрес Сфера деятельности Выявленные недостатки Принятые меры 1 Гейдаров Фахраддин Негдали оглу улица Ильгара Мамедова, поселок Бюльбюля, Сураханский район, города Баку пункт по продаже мяса забой скота и продажа мяса в местах, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям и вне специально отведенных для торговли мест административный штраф 2 Алиев Рауф Сарвар оглу улица Нариманова, 7, поселок Бюльбюля, Сураханский район, города Баку пункт по забою скота и продаже мяса забой скота и продажа мяса в местах, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям и вне специально отведенных для торговли мест административный штраф 3 Мансимов Гасанага Зумруд оглу улица Саттара Бахлулзаде, 71, поселок Бюльбюля, Сураханский район, города Баку пункт по забою скота и продаже мяса забой скота и продажа мяса в местах, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям и вне специально отведенных для торговли мест административный штраф 4 Джафаров Сехавет Абульфат оглу Раманинская дорога, поселок Бюльбюля, Сураханский район, города Баку пункт по забою скота и продаже мяса забой скота и продажа мяса в местах, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям и вне специально отведенных для торговли мест административный штраф 5 Велиев Мехман в окрестностях школы №316, поселок Бюльбюля, Сураханский район, города Баку пункт по забою скота и продаже мяса забой скота и продажа мяса в местах, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям и вне специально отведенных для торговли мест административный штраф 6 Велиев Мехман улица Самира Алиева, поселок Бюльбюля, Сураханский район, города Баку пункт по забою скота и продаже мяса забой скота и продажа мяса в местах, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям и вне специально отведенных для торговли мест административный штраф 7 Абдиев Талех Мамед оглу Территория ОАО "Шеки базар" пункт по продаже мяса забой скота и продажа мяса без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы административный штраф 8 Исрафилов Агамалы Раджаб оглу Территория ОАО "Шеки базар" пункт по продаже мяса забой скота и продажа мяса без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы административный штраф 9 Алханов Вусал Рахим оглу Территория ОАО "Шеки базар" пункт по продаже мяса забой скота и продажа мяса без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы административный штраф 10 Абдуллаев Искендер Гусейн оглу Территория ОАО "Шеки базар" пункт по продаже мяса забой скота и продажа мяса без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы административный штраф 11 Гургунаев Ахмед Рамазан оглу село Даначи Загатальского района пункт по продаже мяса забой скота и продажа мяса без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы административный штраф 12 Ибадов Мобил Илдырым оглу проспект Г. Алиева, Агджабеди пункт по забою скота и продаже мяса забой скота и продажа мяса в местах, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям и вне специально отведенных для торговли мест административный штраф 13 Баратлы Эльшан Ровшан оглу проспект Г. Алиева, Агджабеди пункт по забою скота и продаже мяса забой скота и продажа мяса в местах, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям и вне специально отведенных для торговли мест административный штраф

Aгентство вновь призывает лиц, занимающихся забоем скота, соблюдать требования законодательства.

(Перевод: Нубар Кулузаде)