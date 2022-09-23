Азербайджан создает новые возможности для сотрудничества Восток-Запад - европейский аналитический центр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан создает новые возможности для сотрудничества между Востоком и Западом.

Об этом сказал Trend старший научный сотрудник-нерезидент Европейского центра международной политической экономии (ECIPE) Тенгиз Пхаладзе.

"Нет никаких сомнений в том, что роль Азербайджана на мировой арене усиливается. Азербайджан является надежным торговым партнером и поставщиком энергоносителей, что чрезвычайно важно сегодня. Азербайджан развивает прекрасные отношения с азиатскими странами, с одной стороны, и с Европой - с другой. Азербайджан демонстрирует новые возможности для сотрудничества Восток-Запад, что чрезвычайно важно", - сказал он.

Сегодня, когда транспортные маршруты смещаются на юг, у Азербайджана есть все шансы создать новые связи и огромные возможности для стран региона, и особенно для членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), пояснил эксперт.

Пхаладзе отметил особую важность развития транспортной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях, которое сегодня осуществляет Азербайджан.

"Азербайджан не только восстановил свою территориальную целостность, но и, в частности, показывает, как эти земли могут быть восстановлены с помощью масштабных работ, проводимых страной. Сегодня, принося процветание и развитие в Карабах посредством новых инициатив и решений, а также крупных инфраструктурных проектов, Азербайджан создает возможности для потенциальных инвесторов", - сказал он.

Что касается проекта Зангезурского коридора, эксперт отметил его значимость и выразил надежду на его реализацию.

"Чтобы проект Зангезурского коридора заработал, прежде всего, Азербайджан и Армения должны завершить работу над мирным соглашением, и я действительно надеюсь, что это скоро воплотится в жизнь на благо всего региона", - заключил он.

Twitter: @mariiiakhm