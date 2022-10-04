Азербайджан обладает высоким уровнем развития цифрового правительства и онлайн-сервисов

БАКУ /Trend/ - Информационные технологии Азербайджана развиваются быстрее по многим направлениям, чем в соседних странах, особенно из числа бывших союзных республик.

Об этом сказал Trend заместитель директора подразделения консалтинга международной компании DIS Group Сергей Евтушенко.

По его словам, ещё в 2020 году ООН включила Азербайджан в список стран с высоким уровнем развития цифрового правительства и онлайн-сервисов.

"Можно отметить нацеленность страны на проверенные и надежные технологии при оптимальных затратах. При этом акценты в развитии расставлены таким образом, что преимущественно используется зарубежный опыт. К тому же ИТ-специалисты перенимают мировую экспертизу и применяют полученные знания как в технологиях, так и в подходах к организации и выполнению проектов, развитию инфраструктуры и выстраиванию поддержки ИТ-ландшафта. Применение в Азербайджане зарубежного опыта не отменяет успехов в развитии собственных идей и инноваций, особенно в сферах обучения, технологических нововведений и интеллектуальной собственности", - сказал Евтушенко.

Он отметил, что формирование устойчивой стартап-экосистемы приведет к повышению привлекательности инновационной деятельности и уверенному развитию ИТ-индустрии Азербайджана.

"В Азербайджане появляются венчурные профессиональные инвесторы, как местные, так и международные, развиваются инфраструктура, технопарки, инновационные центры, есть поддержка со стороны правительства, формируется правовая база. Такие шаги значительно повышают интерес как соискателей, так и инвесторов. Стартапы – это витрина талантливых людей и инновационных идей. Но нередко крупные компании стремятся использовать эти возможности для собственной выгоды. Учитывая дефицит талантливых специалистов, эти компании трудоустраивают их у себя, применяют их нововведения, получают дополнительную прибыль и не всегда в полном объеме делятся ею с авторами идей. Такая ситуация встречается на многих рынках, в том числе и в Азербайджане", - подчеркнул Евтушенко.

Он также отметил, что запуск в Азербайджане таких платежных решений, как Apple Pay и Google Pay, а также планы по запуску Samsung Pay и PayPal позволят значительно расширить предложение услуг электронной коммерции.

"Эти решения позволяют упростить и ускорить платежи за товары и услуги, а также повысить их безопасность. Это положительно сказывается и на удовлетворенности покупателей, ведет к развитию и упрощению ведения бизнеса. Кроме того, платежные решения позволяют не только упростить прием платежей в магазинах, кафе и ресторанах, на заправках, но и вывести на новый уровень интернет-коммерцию, включая мобильные приложения, оплату сервисных, коммунальных и прочих услуг. При появлении таких платежных инструментов, как Apple Pay и Google Pay пользователям не нужно будет вводить данные банковских карт, рисковать секретной информацией, снижается риск потери карт и их несанкционированного использования. Кроме того, появляются обширные возможности разработки интересных программ лояльности, бонусных начислений, кэшбека и прочих выгод, ориентированных на клиента. Также расширяются возможности моментального выпуска виртуальных платежных карт. Этим могут воспользоваться не только банки, но и, например, сотовые операторы, превратив счета мобильных телефонов в полноценные финансовые инструменты", - сказал Евтушенко.

Он подчеркнул, что технологии Четвертой промышленной революции (Industry 4.0) в Азербайджане в первую очередь могут быть использованы в таких отраслях, как промышленность и производство, использующих конвейерные и сборочные процессы.

"Подход Industry 4.0 не фокусируется на какой-либо конкретной области, и его можно применять в различных отраслях. Как первое применение данной концепции можно предложить задачи цифровизации. Перевод в цифровую среду может быть применен к различным объектам и процессам. «Цифровые копии» могут быть как у оборудования, так и у персонала, как у фактических показателей работы оборудования, так и финансового планирования. Использование «цифровых копий» минимизирует возможные риски, предоставляя при этом почти неограниченные возможности. Это и построение моделей, и проведение исследований и аналитики, и проверка гипотез. В результате мы получаем возможность испытать решение ещё до его фактического внедрения, и само внедрение осуществлять уже абсолютно осознанно", - добавил Евтушенко.