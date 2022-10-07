Больше домохозяйств в Азербайджане получат доступ к высокоскоростному интернету - замминистра

БАКУ /Trend/ - К концу 2024 года 420 000 домохозяйств в Азербайджане подключатся к сети высокоскоростного интернета на основе технологии GPON (Gigabit Passive Optimal Network).

Как передает Trend, об этом на совещании по вопросам использования радиочастот сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Ровшан Рустамов.

“В этом направлении к концу 2021 года к сети высокоскоростного интернета на основе этой технологии подключилось 370 000 домохозяйств. К концу 2024 года планируется обеспечить интернетом все домохозяйства страны и увеличить минимальную среднюю скорость интернета до 25 Мбит/с”, - сказал он.

По словам замминистра, надежная, быстрая, доступная интернет-сеть - это путь к построению инновационного общества и цифровой экономики в Азербайджане.

Отметим, что технология GPON предоставляется по оптоволоконным линиям. Эта технология имеет такие преимущества, как скорость соединения, предусматриваемая этой технологией, обеспечивает скорость интернета до 100 Мбит/с, бесперебойную связь и отсутствие подключения к телефонным линиям.

Twitter: @mariiiakhm