В Баку начала работу выставка-ярмарка KOB Fest (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 14 октября на территории Бакинского бульвара (за Кукольным театром) при организации Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) начала свою работу последняя в этом году выставка-ярмарка KOB Fest.

Как сообщили Trend в пятницу в Агентстве, целью выставки-ярмарки является продвижение и поддержка продаж продукции и услуг микро- и малого бизнеса среди широкой потребительской аудитории, продвижение местной продукции, установление деловых связей между МСБ и поставщиками.

На выставке-ярмарке представляются более 800 наименований товаров и услуг почти 80 микро- и малых предприятий, в том числе такая продукция, как мед, кондитерские изделия, кофе, безалкогольные напитки, шафран, варенья, изделия ручной работы ремесленников и творческих людей, вязаные изделия, одежда, аксессуары, сувениры из кожи и дерева, керамика, картины, книги, образовательные и обучающие услуги и многое другое.

На выставке также демонстрируются сувенирная фаянсовая посуда на основе национальных орнаментов, ковры небольших размеров и др. продукция, производимая на предприятии по производству сувениров в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района. Отметим, что предприятие по производству сувениров создано при совместной поддержке фонда "Развитие Джоджуг Марджанлы", Общественного объединения бизнесменов и промышленников Азербайджана и Турции (TÜİB), Агентства по развитию МСБ Азербайджана и турецкого Агентства по сотрудничеству и координации (TİKA).

В рамках выставки организована культурно-развлекательная программа.

Выставка KOB Fest будет функционировать до 15 октября (с 10:00 до 18:30).

Выступивший на открытии выставки председатель правления Агентства Орхан Мамедов рассказал о поддержке расширения возможностей продаж продукции МСБ, ярмарках-выставках KOB Fest. Было отмечено, что начиная с апреля 2022 года, в Баку, Гяндже, Шеки, Лянкяране, Сумгайыте, Шамкире и Губе было организовано 7 ярмарок KOB Fest. Более 450 субъектов предпринимательства и ремесленников представили более 4 тысяч наименований продукции и услуг, также была создана возможность их продажи.

На мероприятии также выступили заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Вусал Насирли, заместитель председателя правления Государственного агентства занятости Джамаледдин Гулиев, президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев, которые поделились своим мнением о важности выставки в расширении возможностей продаж продукции МСБ.

(Перевод: Нубар Кулузаде)