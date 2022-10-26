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В Азербайджане выплачены пособия и стипендии за октябрь

Экономика Материалы 26 октября 2022 17:36 (UTC +04:00)
В Азербайджане выплачены пособия и стипендии за октябрь

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Государственным фондом социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выплачены все пособия, стипендии и адресная государственная социальная помощь за октябрь.

Как сообщили Trend в среду в министерстве, граждане могут получать социальные выплаты через банкоматы соответствующих банков.

7 октября были выплачены пенсии (в том числе пенсии, назначенные на льготных условиях) по городам Баку и Сумгайыт, Абшеронскому району, а 14 октября - по другим регионам страны.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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