Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

В Главном таможенном управлении Нахчывана произведено новое назначение

Экономика Материалы 29 ноября 2022 12:38 (UTC +04:00)
В Главном таможенном управлении Нахчывана произведено новое назначение

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Главном таможенном управлении Нахчывана произведено новое назначение.

Как сообщили во вторник Trend в Государственном таможенном комитете, на должность исполняющего обязанности начальника Главного таможенного управления Нахчывана назначен начальник Управления социальных инноваций и аналитики Государственного таможенного комитета полковник таможенной службы Вугар Алиев.

Отметим, что 28 ноября 2022 года указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева был упразднен Нахчыванский Государственный таможенный комитет, создано Главное таможенное управление.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости