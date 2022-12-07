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Официальный курс маната к мировым валютам на 7 декабря

Экономика Материалы 7 декабря 2022 09:22 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 7 декабря

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на седьмое декабря 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,7793 маната соответственно, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на среду:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,7793

1 австралийский доллар

AUD

1,1382

1 аргентинский песо

ARS

0,01

1 белорусский рубль

BYN

0,6734

1 бразильский реал

BRL

0,3246

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0981

100 южнокорейских вон

KRW

0,1294

1 чешская крона

CZK

0,0732

100 чилийских песо

CLP

0,1933

1 китайский юань

CNY

0,2435

1 датская крона

DKK

0,2392

1 грузинский лари

GEL

0,632

1 гонконгский доллар

HKD

0,2184

1 индийская рупия

INR

0,0206

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0633

100 индонезийских рупий

IDR

0,0109

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1631

1 швейцарский франк

CHF

1,8042

1 израильский шекель

ILS

0,496

1 канадский доллар

CAD

1,2461

1 кувейтский динар

KWD

5,535

1 казахский тенге

KZT

0,0036

1 кыргызский сом

KGS

0,0201

100 ливанских фунтов

LBP

0,112

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3858

1 мексиканский песо

MXN

0,086

1 молдавский лей

MDL

0,0873

1 египетский фунт

EGP

0,069

1 норвежская крона

NOK

0,1698

100 узбекских сомов

UZS

0,0151

1 польский злотый

PLN

0,3792

1 российский рубль

RUB

0,0267

1 сингапурский доллар

SGD

1,2517

1 саудовский риал

SAR

0,4522

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2544

1 турецкая лира

TRY

0,0912

1 тайваньский доллар

TWD

0,0555

1 таджикский сомони

TJS

0,1674

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,046

100 японских йен

JPY

1,238

1 новозеландский доллар

NZD

1,0748

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