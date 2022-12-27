Цены на золото приближаются к максимуму с июня

Цены на золото растут во вторник, приближаясь к максимальному значению с июня на фоне снижения курса доллара, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Интерфакс.

Котировки февральских контрактов на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к 16:58 увеличились на 0,6 процента – до 1815,2 доллара за тройскую унцию.

Серебро с поставкой в марте выросло в цене на 0,8 процента и стоит 24,12 доллара за унцию.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается во вторник на 0,1 процента.

"Золото вплотную приблизилось к многомесячным пикам, и, если идея ослабления доллара в 2023 году материализуется (а на это есть основания), золото может начать новый год на позитивной ноте", - пишут аналитики Sevens Report.