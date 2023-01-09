ВБ планирует оказать поддержку Азербайджану в возвращении вынужденных переселенцев в Карабах

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк (ВБ) подготовил проект по предоставлению Азербайджану гранта в размере 2 миллионов долларов для поддержки возвращения вынужденных переселенцев на земли, освобожденные от армянской оккупации в 2020 году, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на банк.

С ноября 2021 года ВБ оказывает аналитическую и техническую помощь Азербайджану в рамках финансируемого государством и Фондом миростроительства гранта под названием "Поддержка миростроительства и восстановления в Азербайджане".

За счет гранта была проведена аналитическая работа с участием Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, включая опрос вынужденных переселенцев, а также был подготовлен итоговый доклад. В докладе говорится, что по состоянию на 1 июля 2021 года Азербайджан был включен в список стран, пострадавших от международного конфликта высокой интенсивности. Стратегия Группы Всемирного банка по борьбе с нестабильностью и конфликтами на 2020 год подчеркивает важность поддержки таких стран и помощи в решении сложных проблем, с которыми они сталкиваются, с помощью индивидуальных подходов, политики и инструментов. В случае Азербайджана это включает в себя целенаправленное участие в поддержке постконфликтного восстановления.

ВБ отметил, что правительство Азербайджана подготовило "Первую государственную программу "Большое возвращение" и уже состоялось переселение семей в недавно построенное "умное село" Агалы Зангиланского района.

В банке добавили, что в дополнение к текущей аналитической работе будет оказана поддержка совместной оценке потребностей в восстановлении Физули, Агдама и Джебраила, а также своевременному консультированию специального представительства Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район, по вопросам, включающим в себя информационные системы управления, развитие "умных городов".