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Стоимость азербайджанской нефти превысила $90 за баррель

Экономика Материалы 13 января 2023 09:27 (UTC +04:00)
Стоимость азербайджанской нефти превысила $90 за баррель

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 12 января повысилась на 3,11 доллара относительно предыдущего показателя и составила 90,63 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 3,02 доллара – до 88,5 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 2,37 доллара, составив 44,7 доллар за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 12 января повысилась на 2,39 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 82,83 доллара за баррель.

Официальный курс азербайджанского маната на 13 января 2023 года составляет 1,7 AZN/ 1 USD.

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