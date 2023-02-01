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В Азербайджане применение суммы софинансирования по ОМС отложено еще на год

Экономика Материалы 1 февраля 2023 13:29 (UTC +04:00)
В Азербайджане применение суммы софинансирования по ОМС отложено еще на год

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БАКУ /Trend/ - Процедура применения суммы софинансирования убытков или ущерба, причиненных страховым случаем, не покрываемых обязательным медицинским страхованием и выплачиваемых страхователем, откладывается еще на год

Как сообщает в среду Trend, на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана был вынесен на обсуждение законопроект о внесении изменений в Закон "О медицинском страховании".

В изменении отмечается, что срок применения софинансирования по ОМС откладывается до 1 января 2024 года.

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