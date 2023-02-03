IAP является примером успешного сотрудничества с Азербайджаном - Кристина Челич

БАКУ/Trend/ - Ионическо-Адриатический трубопровод является примером успешного сотрудничества с Азербайджаном.

Как передает Trend, об этом сказала генеральный директор по энергетике Министерства экономики и устойчивого развития Хорватии Кристина Челич на проходящем в Баку 9-м министерском заседании Консультативного совета Южного газового коридора.

"Я хотела бы подчеркнуть важность проекта Ионическо-Адриатического трубопровода, который является главной причиной моего сегодняшнего визита в Азербайджан. Это пример успешного сотрудничества между четырьмя странами, которые обеспечат поставки газа от границы с ЕС в Юго-Восточную Европу, благодаря дальновидности Азербайджана в деле транспортировки газа в Европу", - сказала она.

Предполагаемый Ионическо-Адриатический трубопровод может быть подключен к Трансадриатическому трубопроводу (ТАР) для транспортировки газа во многие страны Юго-Восточной Европы.

Трубопровод протяженностью 516 километров пройдет через Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину и завершится в Хорватии. Пропускная способность трубопровода составит пять миллиардов кубических метров газа в год.

ТАР уже подписал меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве с разработчиками этого проекта, в частности, с компаниями Plinacro (Хорватия), BH-Gas (Босния и Герцеговина), GeoplinPlinovodi (Словения), а также с правительствами Черногории и Албании.

Создана рабочая группа ТАР и IAP, которая регулярно проводит встречи с целью согласования технических вопросов соединения.