Ассоциация банков Азербайджана и АБР провели консультации по оценке управленческих рисков

БАКУ /Trend/ - Ассоциация банков Азербайджана (АБА) и Азиатский банк развития (АБР) провели консультации по оценке управленческих рисков.

Как сообщает во вторникTrend со ссылкой на АБА, консультации были проведены в рамках миссии АБР 13-17 февраля.

В ходе встречи членами миссии были проведены консультации с заинтересованными сторонами для сбора информации, относящейся к основным тематическим областям оценки управленческих рисков, а также для подтверждения и обновления информации, полученной из справочных документов.

Отметим, что в рамках миссии 17 февраля 2023 года состоялась встреча членов Экспертной группы по управлению рисками АБА и представителей других банков с главным специалистом по государственному управлению АБР, руководителем миссии Хосе Луисом Сиквианом, главным экономистом Наилем Велиевым, советником АБР Деннисом Лорна Накарио.

Напомним, что Ассоциация банков Азербайджана была основана в 1990 году коммерческими банками. Основная цель ассоциации - защита интересов организаций-членов, оказание помощи в удовлетворении их потребностей в различных видах бизнес услуг и координация их деятельности. Членами AБA являются 25 банков и 5 небанковских организаций.