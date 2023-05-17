ОАЭ опубликовали первое в мире руководство по кибербезопасности

БАКУ /Trend/ - В 2022 году ОАЭ опубликовали руководство по кибербезопасности.

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказал Мохаммед Аль Кувейти, руководитель отдела кибербезопасности в правительстве ОАЭ в своем видеообращении в ходе конференции GSMA M360 Eurasia 2023 в Баку.

По его словам, данное руководство охватывает большинство аспектов сферы телекоммуникаций, в том числе 5G и GSM, а также системы ISO сферы кибербезопасности.

"Как только это руководство начнет эффективно применяться, оно будет признано основой в сфере телекоммуникационных технологий. В марте вместе с OIC-CERT и национальным мобильным оператором мы организовали первый семинар по адаптации руководства по кибербезопасности. Для поддержки амбиций ОАЭ по глобальному лидерству в сфере кибербезопасности Совет по безопасности ОАЭ организовал соответствующую экосистему, которая позволит всем справляться с киберинцидентами", - сказал он.