Охрана и эффективное использование водных ресурсов является приоритетным направлением деятельности минэкологии - Вугар Керимов

БАКУ /Trend/ - Охрана и эффективное использование водных ресурсов являются приоритетным направлением деятельности министерства экологии и природных ресурсов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал на II Каспийском водном инновационном форуме заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов.

По его словам, водные ресурсы Азербайджана в основном формируются за счет внешних вод.

"В целях сохранения и эффективного использования водных ресурсов мы сформировали соответствующую рабочую группу, подготовили электронную информационную систему водных ресурсов, на водных объектах установлены соответствующие чипы, которые в режиме реального времени передают информацию о запасах. В Азербайджане вопросы сохранения водных ресурсов, обеспечения участников рынка сельского хозяйства водой также отражены в национальной стратегии страны до 2026 года. В рамках этой стратегии как нашим министерством, так и другими структурами проводится ряд мероприятий", - сказал он, добавив, что работы по охране вод и формированию карты водных ресурсов ведутся в том числе и на освобожденных от оккупации землях страны.