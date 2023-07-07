ATİA и ABA работают над кредитованием стройсектора - председатель правления

БАКУ /Trend/ - Ассоциация производителей в сфере строительства Азербайджана (ATİA) работает с Ассоциацией банков Азербайджана (ABA) над кредитованием строительного сектора.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал председатель правления ATİA Рамиз Исаев в ходе конференции «Применение унифицированной формы договора между субъектами строительной отрасли и урегулирование споров в этой сфере путем посредничества».

Исаев отметил, что строительный сектор - это отрасль, которая опережает по развитию другие сектора экономики. "В связи с обширным масштабом деятельности в этой сфере в ней периодически возникают определенные проблемы. Как известно, отношения между участниками отрасли регулируются различными типами договоров. Множественность и многообразие субъектов строительной отрасли приводит к применению различных по форме, в том числе и неполных договоров, что порой вызывает недовольство, жалобы и споры среди участников сектора. Поэтому Ассоциация считает необходимым применение единой формы договора всеми субъектами строительного сектора. В этом случае большая часть имеющихся на сегодняшний день недовольств, жалоб и споров найдет свое решение", - сказал он.

По словам Исаева, ATİA с начала деятельности выступает в роли моста между государственным и частным секторами, регулярно проводит встречи и мероприятия с государственными органами по проблемам и предложениям субъектов, осуществляющих деятельность в строительном секторе.

"По итогам встреч и проведенных мероприятий были подписаны различные соглашения, в том числе о сотрудничестве с рядом учреждений, и принято решение о регулярном проведении встреч. В настоящее время ATİA работает с Ассоциацией банков Азербайджана над вопросами кредитования строительного сектора, мы хотим привнести в эту сферу инновации", - заключил он.

Отметим, что строительный сектор занимает по объему занятости третье место в экономике страны, и четвертое место среди МСБ.

Напомним, что в Азербайджане в 2022 году инвестиции в основной капитал составили 18,272 миллиарда манатов, что на 5,5 процента больше, чем за 2021 год.

Пять процентов инвестиций (925,4 миллиона манатов) пришлись на строительство жилых домов.