В Азербайджане обсуждено дистанционное открытие банковских счетов

БАКУ /Trend/ - Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов встретился с экспертными группами, действующими под Ассоциацией Азербайджанских банков, сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным ЦБА, на встрече обсуждались цели развития межбанковского карточного центра, регулирование банковско-финтех-среды, упрощение выдачи кредитов микро-бизнесу, дистанционное открытие банковских счетов, совершенствование структуры регулирования кибер-рисков и другие вопросы.

Также состоялся обмен мнениями по правовому регулированию перечисленных направлений.

Напомним, что Ассоциация банков Азербайджана была основана в 1990 году. Основная цель ассоциации - защита интересов организаций-членов, оказание помощи в удовлетворении их потребностей в различных видах бизнес-услуг и координация их деятельности. Членами AБA являются 24 банка и 6 небанковских организаций.