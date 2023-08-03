Центробанк Азербайджана о мерах в отношении финорганизаций, нарушающих законодательство

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принимает меры в отношении финансовых организаций, нарушающих законодательство страны, сообщает в четверг Trend.

Так, регулятор запретил проведение операций на территории Азербайджана российского банка, оператора и расчётного центра одноименной платежной системы "Юнистрим".

Согласно информации ЦБА, регулятор в целях обеспечения соблюдения национального законодательства участниками финансового рынка осуществляет постоянный мониторинг систем денежных переводов и запрещает деятельность учреждений, не соответствующих требованиям.

"В связи с выявленными нарушениями деятельности финансовых организаций на территории Азербайджана, была запрещена деятельность таких систем денежных переводов как "Юнистрим", "МИГОМ", LEADER, "Быстрая почта", Interexpress, RIA Money Transfer, Intelexpress, Sigue Money Transfer", - сказали в ЦБА.

Отметим, что ранее стало известно о приеме и отправке платежей по системе "Юнистрим" в азербайджанских городах Ханкенди и Кельбаджар.