В Азербайджане доходы юрлиц, занимающихся производством сельхозпродукции, освобождены от налогов еще на 3 года

БАКУ /Trend/ – Доходы юридических лиц, занимающихся производством сельхозпродукции в Азербайджане, будут освобождены от налогов еще на 3 года.

Как сообщает в четверг Trend, это нашло отражение в проекте государственного бюджета Азербайджана на 2024 год, который был вынесен сегодня на обсуждение на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно проекту, прибыль занимающихся производством сельскохозяйственной продукции (в том числе промышленным способом) юридических лиц от этой деятельности освобождена от налогообложения с 1 января 2014 года сроком на 13 лет. Согласно действующему законодательству, этот срок установлен с 1 января 2014 года сроком на 10 лет.

Также, согласно проекту, освобождаются от налогообложения сроком на 4 года с 1 января 2023 года доходы юридических лиц, занятых производством сельскохозяйственной продукции (в том числе промышленным способом), вне продаж по данной деятельности, субсидии, предоставляемые за счет государственного бюджета юридическим лицам, занятым производством сельскохозяйственной продукции, а также дивидендные доходы юридических лиц-резидентов, занятых производством сельскохозяйственной продукции (в том числе промышленным способом).

В действующем законодательстве этот срок предусмотрен сроком на 1 год с 1 января 2023 года.

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