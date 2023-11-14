Парламент Азербайджана утвердил в I чтении прожиточный минимум и критерий нуждаемости на 2024 год

БАКУ /Trend/ - Прожиточный минимум и критерий нуждаемости на 2024 год обсудили сегодня в первом чтении на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, прожиточный минимум по стране на 2024 год устанавливается в размере 270 манатов, для трудоспособного населения - 287 манатов, для пенсионеров - 222 маната, для детей - 235 манатов.

Предел критерия нуждаемости на 2024 год в целях назначения адресной государственной социальной помощи утверждается в размере 270 манатов.

После обсуждения документы были вынесены на голосование и одобрены в первом чтении.

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