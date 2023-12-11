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Утверждены условия субсидирования взносов на соцстрахование лиц, работающих на освобожденных территориях Азербайджана

Экономика Материалы 11 декабря 2023 11:48 (UTC +04:00)
Утверждены условия субсидирования взносов на соцстрахование лиц, работающих на освобожденных территориях Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Утверждены "Условия субсидирования за счет средств государственного бюджета взносов на обязательное государственное социальное страхование, уплачиваемых страхователями (застрахованными), осуществляющими деятельность на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, порядок выплаты субсидий и осуществления контроля в этой сфере".

Как сообщает в понедельник Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно постановлению, изменение в этом решении может быть произведено в соответствии с "Положением о порядке подготовки, согласования, принятия и публикации проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти", утвержденным Указом Президента Азербайджанской Республики.

Данное постановление действительно с 1 января 2023 года по 1 января 2033 года.

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