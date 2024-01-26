В Азербайджане утверждены форма и правила заполнения страховых лицензий

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены "Форма и правило заполнения лицензий на страхование, перестрахование, деятельность страхового агента и страхового брокера, а также актуарное свидетельство".

Как сообщает в пятницу Trend, соответствующее решение подписал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

Данное правило разработано в соответствии с законом "О страховой деятельности" и определяет форму и правило заполнения лицензий на страхование, перестрахование, деятельность страхового агента и страхового брокера, а также актуарного свидетельства.

Форма лицензии и свидетельства заполняется ЦБА в следующем порядке:

- записываются дата выдачи и регистрационный номер лицензии и свидетельства;

- в лицензии указывается наименование вида деятельности, осуществление которой разрешено;

- в лицензии указываются имя юридического лица, которому разрешено осуществлять соответствующий вид деятельности, идентификационный номер и юридический адрес налогоплательщика, имя, фамилия, отчество физического лица, идентификационный номер налогоплательщика и адрес, по которому он зарегистрирован, а в свидетельстве - имя, фамилия, отчество и адрес физического лица, по которому он зарегистрирован, за которым закреплено право осуществлять актуарную деятельность;

- прописывается срок действия свидетельства (с указанием дат начала и окончания), день прохождения аттестации отмечается как дата начала срока действия свидетельства, а дата окончания исчисляется 5 (пятью) годами со дня прохождения аттестации.

Лицензия и свидетельство подписываются уполномоченным лицом Центрального банка с указанием имени, фамилии и должности и заверяются печатью.

При обновлении лицензии и сертификата в случае его кражи, утери, непригодности или уничтожения в правом верхнем углу большими буквами пишется слово "дубликат".

Корректировки при заполнении лицензии и свидетельства не допускаются. Подобные лицензия и свидетельство недействительны.

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