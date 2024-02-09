Обсуждается создание единого центра инкассации в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Проведены обсуждения по созданию в Азербайджане единого центра инкассации, сообщает в пятницу Trend.

Согласно информации Ассоциации банков Азербайджана, состоялось заседание рабочей группы по созданию единого центра инкассации.

В заседании приняли участие руководители нескольких банков, представленных в рабочей группе, ответственные за транспортировку наличных денежных средств, а также представители компании “Bantaş nakit ve Kıymetli Maltışma ve Süvenlik Hizmetleri”, работающей в Турции в этой сфере.

На встрече были обсуждены вопросы создания единого центра инкассации, представлена презентация "Bantaş", заслушаны мнения и предложения банков.

Отметим, что Ассоциация банков Азербайджана была основана коммерческими банками в 1990 году. Ее основная цель - представлять организации-члены, оказывать поддержку в удовлетворении их потребностей в различных видах бизнес-услуг и координировать их деятельность. В настоящее время членами Ассоциации являются 23 банка и 6 небанковских организаций.

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