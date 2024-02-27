100% скидка для женщин в течении марта от A-Qroup!

БАКУ /Trend/ - Приоритетом в работе страховой компании A-Qroup всегда было и есть ЗДОРОВЬЕ застрахованных.

Вот и сейчас, с приходом весны A-Qroup продолжает заботиться о своих застрахованных и предлагает всем представительницам прекрасного пола, застрахованных в компании, воспользоваться уникальным предложением: пройти комплексное диагностическое обследование в клинике MediClub совершенно БЕСПЛАТНО!

Срок акции: с 01.03.2024 по 31.03.2024 года

A-Qroup сердечно поздравляет всех женщин с наступающими праздниками и желает всем гармонии в душе, неиссякаемой энергии, счастья и, конечно же, крепкого здоровья!

В праздничный день должно быть больше поводов улыбаться.