В Азербайджане представлены Дорожная карта и новые инициативы по индикатору "Банкротство бизнеса"

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось заседание рабочей группы "Банкротство бизнеса" Комиссии по деловой среде и международным рейтингам.

Как сообщает Trend, на заседании были представлены Дорожная карта на 2024 год и новые инициативы по реализации улучшений и коммуникаций по индикатору "Банкротство бизнеса".

В мероприятии приняли участие представители Секретариата Комиссии по деловой среде и международным рейтингам, министерства юстиции Азербайджана, министерства экономики Азербайджана и Государственной налоговой службы при министерстве, Центрального банка Азербайджана, руководитель и члены рабочей группы, а также эксперты, привлеченные Всемирным банком.

Выступившие на мероприятии глава Секретариата Комиссии Вусал Шихалиев и руководитель рабочей группы "Банкротство бизнеса" Рамин Гарагурбанлы проинформировали о последних реформах в обсуждаемой сфере. Р.Гарагурбанлы отметил, что в ходе обсуждений был продемонстрирован единодушный подход в связи с необходимостью подготовки нового законопроекта, поскольку имеющееся законодательство не полностью отвечает современным вызовам.

По его словам, новый закон должен охватывать не только вопросы банкротства, но и оздоровления. "Из рекомендаций, которые дали и наши эксперты, важным было и то, что название закона должно быть изменено, и в нем должно быть непосредственно отражено приоритетное направление государства в этой области. Потому что сегодня наше государство не только регулирует сферу банкротства, но и создает необходимые условия для оздоровления субъектов бизнеса", - сказал Р.Гарагурбанлы.

Затем состоялась презентация "Дорожной карты на 2024 год по реализации улучшений и коммуникаций в соответствующей области по индикатору "Банкротство бизнеса" проекта "Business Ready" Группы Всемирного банка".

На мероприятии заместитель заведующего юридическим отделом министерства экономики Нурана Аббасова, коснувшись нового закона "Об оценочной деятельности", отметила его положительное влияние на бизнес-среду.

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