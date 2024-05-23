В прошлом году у Азербайджана не было внешних заимствований - Вугар Гюльмамедов

БАКУ /Trend/ - В 2023 году верхний предел внешнего государственного долга Азербайджанской Республики утвержден в размере 750 миллионов манатов. Однако в течение года внешнее заимствование не осуществлялось.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год" заявил председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов

Он отметил, что верхний предел государственной гарантии установлен в размере одного миллиарда манатов.

"В настоящее время нами проводится аудит государственного долга. После завершения аудита уважаемым депутатам парламента будет предоставлена обширная информация", - добавил он.

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