Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Азербайджан резко увеличил расходы на импорт сливочного масла

Экономика Материалы 22 ноября 2024 16:21 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре этого года Азербайджан импортировал 24 464 тонны сливочного и других масел из молока на сумму 139 миллионов 69 тысяч долларов США.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно отчету, это на 65 миллионов 419 тысяч долларов США (88,8 процента) больше, чем за тот же период прошлого года, и на 11 260 тонн (85,2 процента) больше по объему.

За 10 месяцев импорт масла и других масел из молока составил 0,84 процента от общего импорта страны.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости