Азербайджан резко увеличил расходы на импорт сливочного масла

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре этого года Азербайджан импортировал 24 464 тонны сливочного и других масел из молока на сумму 139 миллионов 69 тысяч долларов США.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно отчету, это на 65 миллионов 419 тысяч долларов США (88,8 процента) больше, чем за тот же период прошлого года, и на 11 260 тонн (85,2 процента) больше по объему.

За 10 месяцев импорт масла и других масел из молока составил 0,84 процента от общего импорта страны.

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