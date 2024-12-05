Mastercard расширяет поддержку сфере электронной коммерции МСБ Казахстана (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Глобально Mastercard признал поддержку цифровизации малого и среднего бизнеса как одну из своих приоритетных задач и выработал комплексный подход в этом направлении.

Об этом в интервью Trend сказал генеральный директор Mastercard в Казахстане и Центральной Азии Санджар Жамалов.

"Цифровизация малого и среднего бизнеса – это наш приоритет. Она помогает компаниям становиться более эффективными, прозрачными и конкурентоспособными", – отметил Жамалов.

Он подчеркнул, что в Казахстане владельцы бизнеса могут оформить бизнес-карты Mastercard через девять местных банков, включая Altyn Bank, Halyk Bank, Kaspi и другие. "Эти карты позволяют компаниям оплачивать товары и услуги, снимать наличные, пополнять счета и управлять широким спектром бизнес-расходов, включая топливо, офисное оборудование и онлайн-сервисы", – пояснил Жамалов.

Бизнес-карты Mastercard предлагают функционал, адаптированный к нуждам компаний: владельцы бизнеса могут устанавливать лимиты и ограничения, а также выдавать карты сотрудникам для оплаты различных расходов. "Бизнес-карта позволяет с одной стороны контролировать все транзакции, а с другой – повышает прозрачность работы компании перед регулирующими органами", – добавил он.

Кроме того, держатели бизнес-карт получают доступ к платформе Easy Savings Specials, которая работает на казахском и русском языках. "Платформа предоставляет более ста международных скидок и несколько локальных акций", – отметил Жамалов. Среди глобальных партнеров – Google, Adobe, Meta, Qatar Airways, а среди локальных – Rixos Aktau, Яндекс Директ и другие.

Жамалов также рассказал о сотрудничестве Mastercard с Министерством торговли Казахстана в рамках развития электронной коммерции для малого и среднего бизнеса. "Мы уже несколько лет развиваем Школу электронной коммерции для МСБ. В Школе можно научиться создавать сайты, интегрировать онлайн-оплату и продвигать свои услуги в интернете", – отметил он, добавив, что недавно программа была запущена и в Узбекистане.