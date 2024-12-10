В Азербайджане увеличилось производство табака

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре этого года в Азербайджане было произведено 4 034 тонны табака.

Об этом говорится в отчете Госкомстата, передает Trend.

Согласно данным, по сравнению с показателем за тот же период прошлого года производство табака в стране увеличилось на 2 647 тонн, или в 2,9 раза.

С января по октябрь прошлого года было произведено 1 387 тонн табака.

Запасы готовой продукции на 1 ноября составили 808,5 тонны.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года запасы готовой продукции увеличились на 219,6 тонны, то есть более чем в 1,4 раза. За аналогичный период прошлого года запасы готовой продукции составили 588,9 тонны.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!