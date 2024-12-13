Названо количество обращений иностранцев в связи с получением разрешений на проживание в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В ноябре этого года в Государственную миграционную службу (ГМС) поступило 27 тысяч 328 обращений о регистрации иностранцев и лиц без гражданства по месту пребывания в Азербайджане.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ГМС.

Согласно информации, в Государственную службу поступило 6 тысяч 748 обращений иностранцев и лиц без гражданства в связи с получением (продлением) разрешений на временное и постоянное проживание в Азербайджане.

Количество обращений, связанных с установлением принадлежности лиц к гражданству Азербайджанской Республики, составило 775.

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