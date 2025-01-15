Азербайджан обсудил с МСЭ подготовку к Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций

БАКУ /Trend/ - Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана и Бюро развития телекоммуникаций Международного союза электросвязи (МСЭ) обсудили вопросы сотрудничества.

Об этом говорится в публикации министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева в соцсети "X", сообщает Trend.

Эти обсуждения были проведены на встрече с находящимся с визитом в Азербайджане директором Бюро развития телекоммуникаций Международного союза электросвязи Космасом Завазавой.

"Мы говорили о нашей совместной деятельности в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая прошла в Баку в прошлом году, а также о ходе подготовки к Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций, которая пройдет в нашей стране в ноябре этого года", - отметил министр.

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