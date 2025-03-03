Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Азербайджан увеличил импорт битуминозного угля

Экономика Материалы 3 марта 2025 08:55 (UTC +04:00)
Азербайджан увеличил импорт битуминозного угля

Читайте Trend в

Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В прошлом году объем импортированного в Азербайджан битуминозного угля составил 17,7 тысячи тонн.

Как сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат, стоимость импорта продукции составила 3,1 миллиона долларов США.

Объем импорта битуминозного угля по сравнению с предыдущим годом увеличился в количественном выражении на 11,3 тысячи тонн или в 2,8 раза, а в стоимостном выражении на 1,8 миллиона долларов США или в 2,3 раза.

Так, в 2023 году стоимость импортированных в Азербайджан 6,3 тысячи тонн битуминозного угля составила 1,3 миллиона долларов США.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости